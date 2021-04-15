'Aşı yeterli değil davranış da değişmeli'

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Türkiye'de 2 Mart'tan bu yana uygulanan "kontrollü normalleşme" ile birlikte artan vaka sayısı "kısmı kapanmayı" beraberinde getirdi. Aşılama kampanyası, alınan önlemler, uygulanan denetimler ve uyarılara rağmen yoğun toplum hareketliliğinin yanı sıra çok basit önlem olarak sunulan maske ve sosyal mesafe gibi kurallar da uygulanmadı. Bunun sonucu olarak da Türkiye'nin bir çok kentinde vaka artışı yaşandı.

Birleşik Krallık Salgın Bilim Kurulu (SAGE) üyesi Profesör Susan Michie, salgınla mücadelenin tam gerçekleşebilmesi için aşının yeterli olmayacağını bunun yanında insan davranışlarının da değişmesi gerektiğini söyledi. Bu yıl Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri Jüri Özel Ödülü'nü de alan Londra Üniversitesi Akademisi ve Birleşik Krallık Salgın Bilim Kurulu (SAGE) üyesi Profesör Susan Michie, pandemiyle birlikte yaşanan değişimleri değerlendirdi. "İlaçlara, farmasötik kaynaklara ayrılan kaynaklar çok önemli ama bu tek araç değil elimizde" diyen Michie, şunları söyledi:

Motivasyon, kabiliyet

"Yeni mutasyonlar ortaya çıkıyor, aşı belli bir yere kadar geliyor yeni aşılar bulunana kadar bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aşı tek başına yeterli değil insanların davranışlarını değiştirmeleri gerekiyor. Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada hükümetler insanların davranışlarını değiştirmelerini istedi. Fiziksel mesafe koymak, maske takmak, kendimizi izole etmek gibi değişik davranış alışkanlıkları edindik. Ancak kurallara bağlılık kabiliyet, fırsat ve motivasyona bağlı. Bu üç nokta davranışları doğrudan etkiliyor. Psikologlar, Kovid-19'un üstesinden gelmek için davranışları anlama ve değerlendirmede önemli bir rol oynuyor. Vatandaşların davranışlarını değiştirmek istiyorsak önce sağlık profesyonellerinin, iş verenlerin ve politikacıların davranışlarını değiştirmemiz gerekiyor. Öncelikle politika yapıcıların davranışlarını değiştirmesini hedeflemeliyiz.

Değişimi sağlamanın ilk adımı davranışları değiştirmek için tavsiyelerde bulunmaktır. Araştırma grubumuz insanların davranışlarını değiştirmelerini sağlayan 93 farklı teknik belirledi. Bu tekniklerin kullanımı toplumlara, koşullara ve değiştirilmesi istenen davranışlara göre değişiyor. Örneğin, karantina kuralına uyulmasını istiyorsanız para cezası gibi yöntemlerle motivasyonu artırmayı değil sosyal, finansal ve uygulamaya yönelik kaynakları artırmak gibi yöntemlerle fırsatları geliştirmeyi hedeflersiniz. Bu noktada güvenilir liderlik önemli. İletişim dürüst açık ve şeffaf olmalı. Sadece ne yapılacağını söylemeyi değil, bu tavsiyenin gerekçesini de vatandaşa anlatmak gerek. Toplumu iyi tanımak, onları dinlemek ve karar alma sürecine dahil etmek gerek. Hükümetler her zaman bizlerin önerdiklerini yapmazlar ama biz en iyi tavsiyeleri vermeye çalışıyoruz. Umarım Türkiye'de de hükümet davranış bilimi uzmanlarından, psikologlardan yararlanıyordur. Bugün hiç kimse ve hiçbir hükümet kendi başına kendini koruyamaz."

'Eski normali istemiyoruz'

Londra Üniversitesi Akademisi'nde sağlık psikolojisi alanında araştırmalar yürüten Susan Michie, Davranış Değişimi Araştırmaları Merkezi'nin direktörlüğünü yürütüyor. Artık toplumların "eski normale" dönmek istemedikleri söyleyen Michie, bu tespiti şöyle detaylandırdı:

"Çünkü bu eski normal bizi salgına bu kadar açık hale getirdi. Biz bundan ders almak istiyoruz ve bundan sonrası için dirençli toplumlar oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu son salgınımız olmayacak maalesef her zaman bu tür şeyler olacak. Ekosistem bu şekilde devam ettikçe kırılganlığımız ve yeni salgınlar devam edecek. Bu yüzden toplumlarımızı daha dirençli hale getirmemiz ve toplumlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunu tartışmamız ve bununla ilgili insanları dinlememiz gerekiyor.

Bu pandemi sürecinde çok yalnızlık oluştu. Farklı topluluklar farklı toplumlar bu konuyla farklı şekillerde başa çıktı. Bazıları çok iyi başardı bazıları başaramadı. İnsanlar sosyal varlıklardır ve biz dokunmaktan temas etmekten kucaklaşmaktan hoşlanırız. İnsanlar bunu özledi. Teknoloji bir çok şeyi kolaylaştırıyor ama Zoom bize o insan sıcaklığını veremiyor."