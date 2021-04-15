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5 milyar dolarlık düğüm çözülüyor

Libya'nın geniş katılımlı Türkiye ziyareti, yurt dışında iş yapan müteahhitler için diyalog alanı oluşturdu. Müteahhitlerin 5 milyar dolara yakın alacağı için önemli bir adım atıldı
 15 Nisan 2021 08:34
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5 milyar dolarlık düğüm çözülüyor

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Libya'nın şubat ayında oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin, beraberinde 14 bakanla birlikte Türkiye'ye gelişi, özellikle yurt dışı müteahhitlik hizmeti veren firmalara umut oldu.

Yurt dışında iş yapan müteahhit firmalar ve üye birlikleri Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) önceki gün İstanbul'da Başbakan Dibeybe ve bakanlarla bir araya geldi. TMB Başkanı Mehmet Erdal Eren, çözüm için Başbakan Dibeybe ve tüm heyetin olumlu niyetlerini aldıklarını belirtirken, aşamalı olarak zararların tazmini ve ödemeler konusunda da adımlar atılacağı mesajını aldıklarını vurguladı.

Eren, "Başbakan Dibeybe, pek çok firmamızı yakinen tanıyan, bizlerin Libya'da çok büyük işler yaptığı zamanlardan bilen bir isim. Bu nedenle bizlerin yeniden Libya'da yatırım yapmalarını, müteahhitlik işlerini üstlenmemizi istiyor. Zamanla, müzakereler hatta çalıştaylarla çözüm konusunda adımların atılacağını da iletti" dedi.

Büyük zarar oluştu

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk müteahhitlik pazarı olan Libya'da, 2011 yılında başlayan iç karışıklık nedeniyle Türk firmalara büyük zararlar oluşmuştu.

Türk müteahhitlik firmaları, şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucunda işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin kadar Türk işçisiyle Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmıştı. Firmaların Libya'daki yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar dolar iken; 1.5 milyar dolarlık tahsil edilmemiş hakediş alacakları, 1.7 milyar dolarlık devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı, ayrıca 1.4 milyar dolar tahmini makine, ekipman vb. envanter ile diğer zararlardan kaynaklı alacakları var.

'Kısa sürede normale döner'

Mehmet Erdal Eren, Başbakan Dibeybe ve bazı bakanları ülkede iş yaptıkları yıllardan tanıdıklarına dikkat çekerken, bu nedenle Libya ile ilişkilerinin kısa sürede normale dönebileceğine inandıklarını ifade etti. Toplantıda problemlerin çözümü için öneriler sunduklarını kaydeden Eren, şunları söyledi:

"Sorunları, alacakları aşamalı şekilde çözmek istediklerini ifade ederlerken, Türk yatırımcıları, müteahhitleri acilen sağlık, enerji ve yarım kalmış projelerin tamamlanması ile yeni konut ihtiyacı gibi alanlara davet ettiler.

Bakan Ruhsar Pekcan geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta imzalanan mutabakat ile önemli bir başarıya imza atmıştı. Problemi olan firmalarımızın, sorunlarını ilgili idarelerce teyidi, çözümü konusunda izlenecek yollara dair bir aşama kaydedilmişti. Buradaki görüşmemizde zaptın işlerliğe kavuşturulmasını istedik. Buna sahip çıkacaklarını ifade ettiler."

29 milyar dolarlık işi Türk firmaları üstlendi

Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkan Yardımcısı da olan Mehmet Erdal Eren, DEİK organizasyonuyla Libya heyetinin Türk iş insanlarıyla bir araya geldiğini söyledi. Türk müteahhitlerin en eski yurt dışı pazarı olarak Libya'da 1972'de çalışmaya başladıklarını hatırlatan Mehmet Erdal Eren, "O zamandan şimdiye kadar 603 proje yaptık; 29 milyar dolarlık iş üstlenildi. Özellikle 2006 - 2010 arasında ilişkilerimiz çok canlıydı" dedi.
Yeni kurulan geçiş hükümetinin artık önemli bir fırsat olarak görüldüğünü belirten Eren, şunları söyledi:

"Başbakan ve bakanlar ile görüşmelerimizde kendileri de dile getirdi; Türklerin gerek yatırımcı gerek müteahhitlik hizmetlerinde bölgede olmalarını çok arzu ediyorlar. Sağlık, enerji ve altyapı anlamında büyük tahribat oluşan ülkede büyük de ihtiyaç var. Libya özellikle doğal kaynaklarıyla ekonomisini kolaylıkla toparlayacak bir yapıya sahip. Güvenliğin tesisi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla haklarının korunması halinde müteahhitlerimiz, yeniden ülkede olmak konusunda istekliler."
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