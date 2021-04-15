Türk kaptan gemi ambarında öldü

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Türk şirketi Dramar Denizcilik'e ait Marshall Adaları bayraklı DS Sofie Bulker kuru yük gemisinin ikinci kaptanı Erdem Bulat, Atlas Okyanusu geçişine başlamadan önce geminin ambarlarını kontrol etmek isterken hayatını kaybetti. 12 Nisan günü Batı Afrika ülkesi Kongo'dan Brezilya'ya gitmek için Matadi Limanı'ndan çıkan 176 metre boyunda 18 bin gros tonluk geminin ambar kapağının açılması üzerine 8 metre yükseklikten düşen 32 yaşındaki Bulat, olay yerinde öldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunu olan Adana-Pozantılı kaptanın ölümünün ardından Dramar Denizcilik, "Birinci Zabit(2.Kaptan) olarak çalışan değerli meslektaşımız Erdem Bulat, gemi açık denizde Brezilya'ya seyir halinde iken rutin ambar temizliği kontrolü için ambara inişi sırasında dengesini kaybederek ambar tabanına düştüğünü ve hayatını yitirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Gemi kaptanı uydu telefon aracılığı ile tele sağlık desteğini ivedilikle almış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen canımız Erdem Kaptan'ın kurtarılması mümkün olamamıştır" açıklamasını yaptı.

Yıpranmaktan öte

Geminin rotasına devam ettiği öğrenilirken genç yaşında hayatını kaybeden Bulat'ın cenazesinin birkaç gün içinde memleketi Pozantı'ya getirileceği öğrenildi. Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Genel Sekreteri Kaptan Zafer Akbulut, "Kutsal meslek denizciliği yapan herkes evinden, vatanından ve sevdiklerinden uzak çalışmak zorunda. Aynı yerde yer içer hatta çalışır ve uyursunuz. Bazen de yattığınız yer mezarınız olur. Tüm meslek gruplarında mesleğini yaparken hayatını kaybedenler meslek şehidi sayılırken denizcilerin yıpranma hakları 2008 yılında ellerinden alındı. Oysa denizciler yıpranmıyor aksine ölüyor. Bu değerli meslektaşımızın ölümü tüm camianın hangi şartlarda ve canı pahasına çalıştığını kanıtlarken hepimizi çok üzdü. Yıpranma hakkımızın geri verilmesini arzu ediyoruz" dedi.