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CHP pankart için AYM'ye gidiyor

Parti binalarına asılan pankartların polis aracılığıyla indirilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize @RTErdogan" diye seslendi
 15 Nisan 2021 08:51
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CHP pankart için AYM'ye gidiyor


AYM'YE İTİRAZ HAZIRLIĞI

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: CHP Genel Merkezi ise parti binalarına asılan pankart ve afişlerin indirilmesine itiraza hazırlanıyor. CHP Genel Merkezi önce yerel mahkemelere başvuruda bulunacak. Bu girişimden de sonuç alınamaması halinde, "ifade özgürlüğünün ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği gerekçesiyle Anayasa'nın ihlal edildiğini" savunarak konuyu Anayasa Mahkemesi gündemine taşıyacak. Anayasa Mahkemesi, 2014'te, AK Parti'nin Edirne'de düzenlediği yerel seçim mitingi sırasında ÖDP binasına asılan ve kolluk güçleri tarafından zorla indirilen pankart ile ilgili "kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu" kararı vermişti.
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