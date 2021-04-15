Hükümetten çalışanlara 'Nisan - Mayıs' desteği

Salgının artış hızındaki yükseliş göz önüne alınarak işyeri belirli bir süre kapanacak olan restoran, lokanta ve kafeler için yeni destek paketi devreye alındı. İki ay bu işletmelerde çalışanlara prim desteği sağlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız" dedi.

BU AYLARDA BAKANLIK KARŞILAYACAK

Mart ayında çalışması olanlardan, nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacak.

ÜCRETSİZ İZİNDE 1.500 TL

Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek. Ödemeler çalışanlara İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Ücretsiz izne ayrılanlara yapılan ödeme 1.500 TL olacak.

2.2 MİLYON ESNAF TALEPTE BULUNDU

Hükümet daha önce de pandemiden zarar gören esnafa kira, gelir ve ciro kaybı desteği sağlamıştı. Gelir kaybı ve kira desteği için yaklaşık 2.2 milyon esnaf talepte bulundu.

Sadece gelir kaybına başvuranların sayısı 1 milyon 300 bini geçti. Şubatta esnafa 1.3 milyar lira gelir kaybı desteği ödendi. Üç aylık dönemde bunun 3.9 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

200 BİN İŞLETME YARARLANIYOR

200 bin restoran, lokanta, kafeyi ilgilendiren ciro kaybı desteği 2 bin TL'den az ve 40 bin TL'den fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanıyor. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019-2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınıyor.

Bu tarihten sonra verilen beyannameler ciro hesaplamasında dikkate alınmıyor. Ciro desteği gelir kaybı desteğinden fazlaysa, fazla kısım hak sahibine ödeniyor.

Hazal Ateş