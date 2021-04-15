Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi

İngiltere ve Almanya alan kodlu numaralardan gelen mesajlarda, Mamati'ye "En ummadığın anda nerde saklanırsan saklan ensendeyiz ve canını alacağız. Senin katlin vacip aşağılık münafık" şeklinde mesajlar geldiği görüldü. Suç duyurusu dilekçesinde, "Bu tehdit mesajlarının örgüt yöneticileri Adnan Oktar ve Ulviye Didem Ürer'in talimatıyla gönderildiği açıkça ortadadır" ifadesine yer verildi.

2017 yılında Adnan Oktar örgütünden ayrıldıktan sonra ihbar ve itiraflarıyla örgüte operasyon yapılmasını sağlayan Özkan Mamati'nin aldığı ölüm tehdidine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verildi. Avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından savcılığa verilen dilekçede, Mamati'nin küçük yaşlarda Oktar grubuna girdiği, yaşı ilerledikçe bu yapıdan ayrılmak için çaba sarf ettiği, nihayetinde 16 Ekim 2017'de Adnan Oktar ile tüm ilişiğini kestiği anlatıldı. Mamati'nin Adnan Oktar suç örgütü ile ilgili tüm gerçekleri savcılığa iletip, soruşturmanın ilk müştekisi olduğu kaydedildi. Bu nedenle örgün her türlü yol ve yöntemle Mamati'ye baskı oluşturup zarar vermeye çalıştığı vurgulandı.

İNGİLTERE VE ALMANYA NUMARALARI

Dilekçede, daha önce hakkında hiçbir paylaşım olmayan Mamati'nin, örgütten şikayetçi olduktan sonra internet üzerinden linç edilmeye başlandığı, yüzbinlerce hakaret ve iftira içeren medya ve sosyal medya paylaşımlarına maruz kaldığı dile getirildi. Cezaevindeki Adnan Oktar ve müritleri ile dışarıdaki sempatizanları tarafından sık sık hedef alınan Mamati'nin, son olarak İngiltere ve Almanya alan kodlu iki ayrı numaradan gelen mesajlarda ölümle tehdit edildiği bildirildi.

"EN UMMADIĞIN ANDA CANINI ALACAĞIZ"

İngiltere alan kodlu bir numaradan gelen mesajda, "Sen münafıkların başısın. Hocamıza ve masum tertemiz Müslümanlara yaptıklarının hesabını canınla vereceksin. En ummadığın anda nerde saklanırsan saklan ensendeyiz ve canını alacağız. Senin katlin vacip aşağılık münafık. Hesap vereceksin dünyada da ahirette de" yazdığı görüldü.

Almanya alan kodlu bir diğer numaradan gelen WhatsApp mesajında ise "Özkan Mamati sen misin" diye sorulduktan sonra, "Allah'a ve Peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır.

Bu ayeti sana hatırlatıyorum. Müminlerle ve imamla uğraşmaya devam edersen sonunu bil" yazıyor.

OKTAR VE ÜRER'İN TALİMATI

Aynı numaradan gönderilen diğer mesajlarda "Görürsün, yaptıkların yetti, karşılığını alacaksın unutma"; "Bekle bekle, biz de bekliyoruz. Senin de zamanın var" şeklinde mesajlar geldiği görüldü.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Örgütün faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu tehdit mesajlarının örgüt yöneticileri Adnan Oktar ve Ulviye Didem Ürer'in talimatıyla gönderildiği açıkça ortadadır" ifadesine yer verildi.

Dilekçede, tehdit mesajları gönderen numaraların tespit edilerek, tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından yargılama yapılması talep edildi.

Fatih Ulaş