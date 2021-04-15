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Fethi Sekin'in oğlu: Türk bayrağını babam gibi gururla taşıyacağım

Kahraman şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay: Babamın en büyük hayali beni Milli Takım'da görmekti. Bana 'Oğlum polis olarak 22 yıl Türk bayrağını gururla taşıdım. Sen de futbolcu olarak gururla temsil edeceksin' derdi
 15 Nisan 2021 09:34
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Fethi Sekin'in oğlu: Türk bayrağını babam gibi gururla taşıyacağım

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilmek istenen terör saldırısına son kurşununa kadar müdahale edip büyük bir felaketi önleyen ve şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin'in, Altay altyapısında futbol oynayan oğlu 15 yaşındaki Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçildi.

Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanı olan Sekin duygularını SABAH ile paylaştı. Babam şehit olmadan önce bana "Oğlum polis olarak 22 yıl Türk bayrağını gururla taşıdım. Sen de futbolcu olacaksın.

Türk Milli Takımı'nda Türk bayrağını gururla temsil edeceksin" derdi. Babamın 22 yıl şerefle taşıdığı al bayrağımızı ben devraldım. Babamın en büyük hayali beni milli takım oyuncusu olarak görmekti. Onun hayalini gerçeğe dönüştürdüğüm için çok mutluyum.

Babam gibi Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacağım. Şehitler hiçbir zaman ölmez. Babam eminim beni şu an izliyor ve gurur duyuyordur. Onun gibi kahraman bir polisin oğlu olduğum için gururluyum. Bundan sonra çok daha fazla çalışıp daha da iyi yerlere gelmek istiyorum.

Hedeflerimden biri A Milli Takım kadrosuna çağrılmak. İlk olarak amacım altyapısından yetiştiğim Altay'ın A Takımı'nda oynamak. Daha sonra gönlüm Galatasaray'dan yana. Babam da Galatasaray taraftarıydı. Adımı da Burak Yılmaz ve Tolunay Kafkas'tan alıyorum.

İngiltere'de futbol oynamak istiyorum. Hatayspor'da oynayan Aaron Boupendze'yi, Bayern Münih'te oynayan Robert Lewandowski'yi beğeniyorum. Önceliğim futbol ama üniversite mimarlık ya da pilotluk bölümlerini okumak istiyorum.

TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK GELDİ

Burak Tolunay Sekin'in antrenörü Serhat Alpay: "Burak ile 7 yaşından beri birlikte çalışıyoruz. 3 yıldır takım kaptanlığı yapıyor. U13 takımında 14 gol attı, 11 asist yaptı.

İzmir ikincisi olduk. Geçen sene U14 liginde oynadı. 7 gol attı ve 8 asist yaptı. Burak bu noktalara tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Sadece futbolda değil derslerinde de başarılı. LGS sınavında yüzde 5'lik dilime girdi. Burak Yılmaz gibi gol kralı olmak istiyor. Babası Burak'ın hiçbir antrenmanını, maçını kaçırmazdı."

HAYALİMİZ GALATASARAY'DA OYNAMAK

Kaleci Galip Semih Mendeş "3 yıldır Altay'da futbol oynuyoruz. Aynı zamanda çok iyi bir arkadaş ve golcü.

Ceyhan Torlak
Sabah
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