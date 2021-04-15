İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler
|15 Nisan 2021 09:51
|+Aa- Yazdır
Görüntülerde Faruk Demir olduğu iddia edilen bir kişi, işaret dili ile iletişim kurmaya çalıştığı kişiyi darp ediyor. Gruptaki diğer kişilerin de engelli genci darp edebilmek için sıraya girdikleri ve teker teker yumruk attıkları görülüyor. FIRAT DELİKANLI İLE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI Geçtiğimiz günlerde işitme engelli bulunan Fırat Delikanlı'nın kendisi gibi işitme engelli kişilere işkence ettiği görüntüler yayınlanmıştı. Fırat Delikanlı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflardan birinde Faruk Demir ile beraber poz verdiği ortaya çıktı. İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler | Video FEDERASYONDAN AÇIKLAMA Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında "Sosyal Medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Görüntülerde Faruk Demir olduğu iddia edilen bir kişi, işaret dili ile iletişim kurmaya çalıştığı kişiyi darp ediyor. Gruptaki diğer kişilerin de engelli genci darp edebilmek için sıraya girdikleri ve teker teker yumruk attıkları görülüyor.
FIRAT DELİKANLI İLE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde işitme engelli bulunan Fırat Delikanlı'nın kendisi gibi işitme engelli kişilere işkence ettiği görüntüler yayınlanmıştı.
Fırat Delikanlı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflardan birinde Faruk Demir ile beraber poz verdiği ortaya çıktı.
İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler | Video
FEDERASYONDAN AÇIKLAMA
Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında "Sosyal Medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi
15 Nisan 2021 09:31
|Katil kocanın şeytani planı
15 Nisan 2021 08:54
|Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı 'Unuttum' dedi
15 Nisan 2021 08:47
|Türk kaptan gemi ambarında öldü
15 Nisan 2021 08:35
|Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
14 Nisan 2021 20:06
|20 yıl önce katledilen er davasında avukattan 'ilişki' iddiası
14 Nisan 2021 18:43
|Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı: 5 gözaltı
14 Nisan 2021 16:56
|Kuaförün önündeki halıyı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
14 Nisan 2021 14:35
|Babasının damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
14 Nisan 2021 14:26
|Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
14 Nisan 2021 14:16