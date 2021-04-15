Görüntülerde Faruk Demir olduğu iddia edilen bir kişi, işaret dili ile iletişim kurmaya çalıştığı kişiyi darp ediyor. Gruptaki diğer kişilerin de engelli genci darp edebilmek için sıraya girdikleri ve teker teker yumruk attıkları görülüyor.

FIRAT DELİKANLI İLE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde işitme engelli bulunan Fırat Delikanlı'nın kendisi gibi işitme engelli kişilere işkence ettiği görüntüler yayınlanmıştı.

Fırat Delikanlı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflardan birinde Faruk Demir ile beraber poz verdiği ortaya çıktı.

İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler | Video

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında "Sosyal Medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz" ifadelerini kullandı.