Ali Erbaş: Teravih namazı için yeni karar alabiliriz
|15 Nisan 2021 10:18
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, VAV TV'de canlı olarak yayınlanan "İftar Vakti" programına katıldı.
Bu Ramazan'ın da salgınının gölgesinde geçirildiğini ifade eden Erbaş, şunları söyledi:
"VAKALAR DÜŞERSE YENİDEN KARAR ALABİLİRİZ"
"Ramazan'da camilerimizde beş vakit namazımız kılınıyor. Cuma namazı kılınıyor. Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki, zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz. Temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu. Milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, cuma namazımızı camilerde bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazan'ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz. Ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın."
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