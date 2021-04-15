Tanesi 80 lira olan karpuz dilimle satılıyor

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun fiyatı ise cep yaktı. Kilosu 8 TL'den satışa sunulan karpuzdan almak isteyenler, ortalama 60-80 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu parayı vermek istemeyenler sık sık 'Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz?' diye sorunca Antalya'daki semt pazarcısı Arda Ünal, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Arda Ünal, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 15-20 TL'den tüketiciye satmaya başladı.

'DİLİM HALİNDE DAHA RAHAT ALINIYOR'

Bu yöntem büyük ilgi görürken hem tüketici hem de satıcı halinden memnun. Çocukluğundan bu yana karpuz işiyle ilgilendiğini anlatan Ünal, İran karpuzunun kilosunun 8 TL'den satıldığını belirtti. İran karpuzunun bir tanesinin 8-10 kilo geldiğini kaydeden Ünal, "Biz de bu şekilde satamayınca dilimlere ayırdık. Müşteri daha rahat alabiliyor. Bir çeyrek 15 TL, yarım olursa 25-30 arası satılıyor. Talep görüyor. Gün içinde 100 çeyrek satıyorum" dedi. Arda Ünal, anne adaylarının da karpuz almak için geldiğini, onlara da 1 dilim ikram ettiğini söyledi.

'TADIMLIK ALDIM'

Pazarda dilimli karpuzu görünce şaşıran Zafer Kural, "10 kiloluk karpuzu 80 TL'ye yemektense 1 dilimi 10-15 TL'ye tatmak daha iyi. Ben de almak istesem dilimli alırdım. Çok güzel bir uygulama olmuş" dedi.

Bütçesini aştığı için karpuz alamadığını söyleyen Soner Aygün, 1 adet yerine çeyrek karpuz aldı. Tatmak için aldığını söyleyen Aygün, "48 TL bütçemizi aştığı için çeyrek karpuz almaya karar verdim. 10 TL verebilirim ancak karpuza. Çocuklar istediği için alıyorum. Tadımlık" dedi.

Dilimle satış fikrinin çok iyi olduğunu belirten Hakan Kural ise almak istese kendisinin de dilimleri tercih edeceğini kaydetti.

KAVUN DA PAHALI

Karpuzun yanı sıra kavun da piyasaya yüksek fiyatla girdi. Portakal büyüklüğündeki kavun yaklaşık 400 gram gelirken adet fiyatı 20 TL'den tezgaha çıktı. Fiyatının yüksekliği nedeniyle kavuna pek ilgi olmadığı görüldü.