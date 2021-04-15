Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 5,1 arttı
|15 Nisan 2021 10:31
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Ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri" haber bültenini yayımladı.
Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat 2020'de 12 milyon 2 bin 495 kişi iken bu yıl şubatta yüzde 5,1 artışla 12 milyon 614 bin 757 kişiye yükseldi.
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 artış kaydetti.
- Aylık değişim
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı şubatta bir önceki aya göre göre yüzde 0,5 arttı.
Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 artış gösterirken, inşaat sektöründe ise değişmedi.
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