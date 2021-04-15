1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 5,1 arttı

Şubatta ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 artış kaydetti
 15 Nisan 2021 10:31
+Aa- Yazdır
Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 5,1 arttı

Ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri" haber bültenini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat 2020'de 12 milyon 2 bin 495 kişi iken bu yıl şubatta yüzde 5,1 artışla 12 milyon 614 bin 757 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 artış kaydetti.

- Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı şubatta bir önceki aya göre göre yüzde 0,5 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 artış gösterirken, inşaat sektöründe ise değişmedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı
15 Nisan 2021 02:22		 Erbaş, TDV'nin bu ramazanda ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttığını bildirdi
15 Nisan 2021 01:34
Şehir Hastanelerinin inşaatı tam gaz!
14 Nisan 2021 23:20		 Bankaların hisselerinin yüzde 80,3'ü üç büyük hissedarda
14 Nisan 2021 21:16
Ford Otosan üretime ara verecek
14 Nisan 2021 19:59		 Elektrikli scooterlarla ilgili düzenleme yürürlüğe girdi
14 Nisan 2021 10:05
Çavuşoğlu. Mısır ile Türkiye karşılıklı ziyaretlere başlayabilecek
14 Nisan 2021 10:01		 Turizm sezonu için hedef Mayıs ayı
14 Nisan 2021 10:00
Genç girişimcilere vergi muafiyeti
14 Nisan 2021 09:42		 Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
14 Nisan 2021 09:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:41 - MSB duyurdu: 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı11:38 - THY, 2 yıl aranın ardından 'B737 MAX' ile ilk uçuşunu İstanbul'dan Ankara'ya yaptı11:36 - MEB, özel eğitim öğrencileri için fen bilimleri kitap seti hazırladı11:34 - Yeni kuyumculuk düzenlemesi kayıt dışılığı önleyecek11:26 - Korona hastalarında pıhtı atmasına bağlı unutkanlık belirtileri ortaya çıktı11:23 - İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık'tan yargılandığı dava reddedildi
11:21 - MEB'den önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın11:17 - Haziran sonunda 40 yaş üstündekilerin tamamı aşılanacak11:13 - FETÖ'nün ABD ordusuna sızma çabası olduğu ortaya çıktı11:10 - 'Aşılar çöpe gitti' iddiasına Bakan Koca'dan açıklama11:10 - Başsavcılık Ahmet Şık'ın 'Boğaziçi eylemleri' nedeniyle fezleke hazırladı11:08 - Altının gram fiyatı 452 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 - Tokat'ta FETÖ soruşturmasında 5 polis meslekten ihraç edildi10:59 - Bilim Kurulu Üyesi vakalar düşmezse alınacak yeni tedbirleri açıkladı10:55 - Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı10:52 - İstanbul'da kamuda mesai saatinin değişmesiyle trafik sakin seyrediyor10:52 - KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
10:46 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Destek olacağınızdan şüphem yok
KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Doktorun lüks hayatı ve paylaşımları nafaka artırım talebi getirdi
İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine
Ali Erbaş: Teravih namazı için yeni karar alabiliriz
O yönetmelikle FETÖ'cülere böyle yol verildi: Kimse dokunmadı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Kısmi kapanma tedbirleri ile ilgili sıkça sorulan sorular
Katil kocanın şeytani planı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erp 1
polinom 1
fakir koca 2
fer 1
pertevniyal 1
hacivat ile karagöz 2
vakaların artışının sebebi hepimiziz 84 milyon 3
Mondrogon ateşkes anlaşması 2
çayı şekersiz içebilmek 3
künefe 1
SON İLANLAR
Şanlıurfa Siverek SYDV personel alacak
İşkur 11 proje destek personeli alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ElemanıAlım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sayıştay sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam