1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de martta 111 bin 241 konut satıldı

Konut satışları martta bir önceki aya göre yüzde 36,95 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı
 15 Nisan 2021 10:32
+Aa- Yazdır
Türkiye'de martta 111 bin 241 konut satıldı

Türkiye genelinde martta 111 bin 241 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 36,95 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 36,95 yükseldi. Şubatta 81 bin 222 konut satılmıştı.

İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konutla Ardahan, 16 konutla Hakkari ve 52 konutla Tunceli oldu.

Martta ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
15 Nisan 2021 09:22		 Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket
13 Nisan 2021 09:30
TBB, ticari nitelikli kredi hizmetinde aylık bildirimden günlüğe geçti
12 Nisan 2021 18:07		 Sitenizin, evinizin değeri düşebilir
12 Nisan 2021 10:17
Kredi faizleri kabus gibi: Kimse kımıldayamıyor
05 Nisan 2021 07:20		 İllere göre konuta yatırımın geri dönüşünde pandemi ve deprem etkisi
04 Nisan 2021 08:03
Gayrimenkul alacaklar en çok bu ilçelerde arıyor
01 Nisan 2021 19:12		 TCMB'den sıkı para politikası duruşu mesajı
01 Nisan 2021 15:51
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 521 milyon dolar azaldı
01 Nisan 2021 14:53		 Tapularını alamadıklarını iddia eden site sakinleri suç duyurusunda bulundu
01 Nisan 2021 12:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:41 - MSB duyurdu: 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı11:38 - THY, 2 yıl aranın ardından 'B737 MAX' ile ilk uçuşunu İstanbul'dan Ankara'ya yaptı11:36 - MEB, özel eğitim öğrencileri için fen bilimleri kitap seti hazırladı11:34 - Yeni kuyumculuk düzenlemesi kayıt dışılığı önleyecek11:26 - Korona hastalarında pıhtı atmasına bağlı unutkanlık belirtileri ortaya çıktı11:23 - İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık'tan yargılandığı dava reddedildi
11:21 - MEB'den önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın11:17 - Haziran sonunda 40 yaş üstündekilerin tamamı aşılanacak11:13 - FETÖ'nün ABD ordusuna sızma çabası olduğu ortaya çıktı11:10 - 'Aşılar çöpe gitti' iddiasına Bakan Koca'dan açıklama11:10 - Başsavcılık Ahmet Şık'ın 'Boğaziçi eylemleri' nedeniyle fezleke hazırladı11:08 - Altının gram fiyatı 452 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 - Tokat'ta FETÖ soruşturmasında 5 polis meslekten ihraç edildi10:59 - Bilim Kurulu Üyesi vakalar düşmezse alınacak yeni tedbirleri açıkladı10:55 - Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı10:52 - İstanbul'da kamuda mesai saatinin değişmesiyle trafik sakin seyrediyor10:52 - KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
10:46 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Destek olacağınızdan şüphem yok
KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Doktorun lüks hayatı ve paylaşımları nafaka artırım talebi getirdi
İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine
Ali Erbaş: Teravih namazı için yeni karar alabiliriz
O yönetmelikle FETÖ'cülere böyle yol verildi: Kimse dokunmadı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Kısmi kapanma tedbirleri ile ilgili sıkça sorulan sorular
Katil kocanın şeytani planı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konserine gidilemediği için kahrolunan sanatçılar 6
ağlamak 1
rulokat 2
hacivat ile karagöz 2
ilk göz ağrısı 1
Kalbim temiz 2
beklemek 2
iftar programları 1
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 4
en eski çocukluk anıları 1
SON İLANLAR
Şanlıurfa Siverek SYDV personel alacak
İşkur 11 proje destek personeli alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ElemanıAlım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sayıştay sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam