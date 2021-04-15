Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." dedi.
|15 Nisan 2021 10:46
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin sruları yanıtladı.
Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerine dair, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye Montrö Anlaşmasını harfiyen uyguluyor"
Türkiye'nin Montrö Anlaşmasını harfiyen uyguladığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bundan ne Rusya'nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım." dedi.
Çavuşoğlu, "ABD uluslararası hukuku dikkate alırsa sözde Ermeni soykırımına dair böyle bir karar vermez." diye konuştu.
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