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Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
 15 Nisan 2021 10:55
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Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Nisan'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan B.Y, A.M. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüte finansal destek sağladıkları yönünde haklarında teşhis ve ifade bulunan zanlılar B.Y, A.M ve H.Y'yi yakalamak için 12 Nisan'da operasyon düzenlemişti. Şüphelilerin kentteki adreslerine baskın gerçekleştiren ekipler, 3 zanlıyı gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı
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