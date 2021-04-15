Altının gram fiyatı 452 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 452,2 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 450,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 452,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3.032 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.747 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü güvercin açıklamalarının ve küresel bazda aşılamaya ilişkin devam eden sıkıntıların altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Yurt içinde bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu aktaran analistler, faiz kararının altının gram fiyatı üzerinde etkili olabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde bulunmaya devam ettiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden sadece 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.