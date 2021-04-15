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'Aşılar çöpe gitti' iddiasına Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşılar çöpe gitti" iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
 15 Nisan 2021 11:10
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'Aşılar çöpe gitti' iddiasına Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir.
Memurlar.Net
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