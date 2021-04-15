Başsavcılık Ahmet Şık'ın 'Boğaziçi eylemleri' nedeniyle fezleke hazırladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi
|15 Nisan 2021 11:10
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