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Haziran sonunda 40 yaş üstündekilerin tamamı aşılanacak

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: - "(Kovid-19 aşılaması) Yaz sonunda 20 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde gitmesini bekliyoruz"- "1 Ocak'ta tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payı yüzde 5,3 iken geldiğimiz aşamada bu rakamın yüzde 1,3 olduğunu görüyoruz.
 15 Nisan 2021 11:17
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Haziran sonunda 40 yaş üstündekilerin tamamı aşılanacak

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, haziran sonunda 40 yaş üstü, yaz sonunda da 20 yaş üstü tüm vatandaşların Kovid-19 aşılarının bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında, ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 20 milyon doz aşı yapıldığını belirtti.

Aşı yapılan yaklaşık 12 milyon kişiden 8 milyonunun ikinci doz aşısının tamamlandığını kaydeden İlhan, aşılamanın başlanmasının üzerinden geçen 3 aylık sürede iyi bir noktaya gelindiğine işaret etti.

İlhan, gelecek aylarda aşılananların sayısının artmasıyla Kovid-19'a karşı daha avantajlı duruma gelineceğini ifade ederek, "Aşı tedarikinin devamıyla birlikte bu rakamların haziran sonunda tüm 40 yaş üstünü, yaz sonunda da 20 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde gitmesini bekliyoruz." dedi.

- 65 yaş üstündekilerin dörtte birinin aşı olmaması risk

Sırası gelenlerin bir kısmının aşısını yaptırmamasının Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi zorlaştırdığını dile getiren İlhan, "65 yaş üstü vatandaşlarımız, aşı zamanı geçmesine rağmen hemen başvurarak aşılarını olabiliyorlar. Fakat 65 yaş üstü vatandaşlarımızın halihazırda yaklaşık dörtte birinin aşı olmadığını gözlemliyoruz. Bu, risk oluşturuyor. Zira halen hastanede yatan, ağır hasta olan, vefat eden kişilere baktığımızda maalesef 65 yaş üstü büyüklerimiz ağırlıktalar. Bu da aşılarını olmadıkları için." diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşının, Kovid-19 kaynaklı ağır hastalık ve vefattan koruyuculuğunun öneminin altını çizerek, "1 Ocak itibarıyla tüm vakalar içinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız yüzde 17,7'lik bir paya sahipken, bu hafta başı itibarıyla geldiğimiz noktada yüzde 8,2'lik paya sahip. Yani yarıdan fazla miktarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hastalığa yakalanmasında düşme söz konusu." bilgisini paylaştı.

Aşı yaptırmayan dörtte birlik kısmın da aşılanmasıyla 65 yaş üstündekilerin hastalanmasının daha da azalacağını vurgulayan İlhan, "Bugünden tezi yok 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, aile hekimlerine başvurarak ya da devlet, üniversite, özel hastanelerden randevu alarak bir an önce aşılarını yaptırmaları salgınla mücadeleyi kolaylaştıracaktır." dedi.

- Sağlık çalışanlarının tüm vakalar içindeki oranı 4 kat azaldı

İlhan, aşılanmalarının ardından sağlık çalışanlarının da tüm Kovid-19 vakaları içinde oranının düştüğüne dikkati çekerek, "1 Ocak'ta tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payı yüzde 5,3 iken, geldiğimiz aşamada bu rakamın yüzde 1,3 olduğunu görüyoruz. Yani tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının oranında 4 kattan fazla düşme var." tespitini paylaştı.

Tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının payının 4 kat azalmasının aşının etkinliğini gösterdiğine vurgu yapan İlhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık çalışanları içinde 20 yaşındaki genç teknisyen, hemşire arkadaşlarımız da var, 80 yaşındaki kıdemli hocalarımız da var. Yani çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. 1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu düşündüğümüzde, bu grubun geniş perspektifte Türkiye'yi temsil ettiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda aşılamayla beraber 4 kat azalma olması açıkçası çok umut verici gelişme. Sağlık çalışanlarının yaş aralığını düşündüğümüzde, aşı demek ki 20 yaşında da 40 yaşında da 60 yaşında da 80 yaşında da etkili oluyor ve insanları ağır hastalık geçirmekten koruyor."

Vatandaşların, aşı randevusu alırken Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini seçebildiğini hatırlatan İlhan, sırası gelenlere vakit kaybetmeden aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı yaptıranların da yaptırmayanların da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasının, virüsün yayılımını önlemek için en doğru yaklaşım olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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