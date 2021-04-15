MEB'den önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın
|15 Nisan 2021 11:21
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Paylaşımda "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız" ifadeleri kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Tablet dağıtımı için vatandaşlara SMS gönderen dolandırıcılar gönderdikleri linkle kişisel verileri ele geçiriyor.
"MESAJ LİNKLERİNE GİRİŞ YAPMAYINIZ"
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" ifadelerine yer verildi.
İşte Bakanlık tarafından yapılan o paylaşım;
UYARI❗️MEB (@tcmeb) April 15, 2021
Dolandırıcılık mağduru olmamak için "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız.
Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız. pic.twitter.com/CsDfgMwDlp
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