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MEB, özel eğitim öğrencileri için fen bilimleri kitap seti hazırladı

Kitap seti, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "orgm.meb.gov.tr/uyet" adresinden erişime açıldı- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Kaynaştırma, bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak pekiştirebilecek. Tüm imkanlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz"
 15 Nisan 2021 11:36
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MEB, özel eğitim öğrencileri için fen bilimleri kitap seti hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim öğrencilerine yönelik matematik ve hayat bilgisinin ardından, uyarlanmış etkinlikler içeren fen bilimleri kitap seti de hazırlandı.

Bakanlık, ilkokul 1'den ortaokul 8'e kadar tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma, bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek olmak üzere bir dizi çalışmayı hayata geçirmişti. Öncelikle matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti, daha sonra hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili 800'e yakın etkinlik ve 3 kitaptan oluşan set yayımlanmıştı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugün fen bilimleri dersi kazanımlarıyla ilgili 3 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler setini de paylaştı. Etkinlikler setine interaktif olarak "orgm.meb.gov.tr/uyet" adresinden ulaşılabiliyor.

Sette, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar ilkokul ve ortaokulun tüm seviyelerindeki fen bilimleri kazanımları, kaynaştırma, bütünleştirme öğrencileri için etkinliklerle anlatıldı.

- "Etkinliklerle kazanımların öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kitap setinin uzaktan eğitim sürecinde oluşabilecek öğrenme kayıplarını giderebilmek için hazırlandığını belirtti.

"Salgın sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan rutin işlerini sürdürürken diğer taraftan öğrencilerimizi desteklemek için ilave üretimler yaparak büyük emek veriyor." ifadesini kullanan Selçuk, daha önce tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde çok sayıda kaynağın öğrencilerin kullanımına sunulduğunu hatırlattı.

İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma, bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrenciye yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaştıklarına işaret eden Selçuk, ilk paylaşımda odaklarının matematik, sonrasında da hayat bilgisi dersleri olduğunu, bugün yayımladıkları fen bilgisi setiyle özel öğrencilere yönelik desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.

Selçuk, genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinliklerin kaynaştırma öğrencileri için uyarlandığını belirterek, "Etkinliklerle kazanımların öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma, bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak pekiştirebilecek. Tüm imkanlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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