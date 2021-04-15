Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|15 Nisan 2021 11:47
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7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Melih T. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullandığına ilişkin delilerin gerçeği yansıtmadığını, suçsuz olduğunu savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock'un yanı sıra başka programları da kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Melih T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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