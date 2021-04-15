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Bakan Selçuk: Lütfen ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var"
 15 Nisan 2021 11:50
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Bakan Selçuk: Lütfen ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin geleceği için Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını isteyerek, "Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, sınıfta ders dinleyen öğrencilerin bulunduğu fotoğraf karesini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı... Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var. 1 milyon öğretmenin ve 18 milyon öğrencinin duygularını bir cümleye sığdıramıyoruz. Yine de deneyeceğim: Lütfen, ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım; hepimiz, hepimiz ve hepimiz..."
Anadolu Ajansı
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