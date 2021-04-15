1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Valiliği tedbirler kapsamında mesai saatlerini belirledi

Başkentte kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri 10.00-16.00 arasında uygulanacak
 15 Nisan 2021 12:10
+Aa- Yazdır
Ankara Valiliği tedbirler kapsamında mesai saatlerini belirledi

Ankara Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerini, 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 olarak belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla, kaymakamlar ve Valiliğe bağlı kurum amirlerinin, kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapabileceği aktarıldı.

Valilik birimlerinde çalışan personelin durumları değerlendirilerek, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan hamile çalışanlar, süt izni kullanalar ile engelli çalışanlar, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personel, sağlık personeli hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.

Ancak bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir. Ayrıca ilimizde mesai saatleri 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 arasında uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı
15 Nisan 2021 13:35		 PTT AŞ, 'çalışanların patates ve soğan taşımaya zorlandığı' iddialarını yalanladı
15 Nisan 2021 13:12
Sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı
15 Nisan 2021 13:10		 İçişleri: Kasten öldürme suçunda yüzde 31,5'lik düşüş sağlandı
15 Nisan 2021 12:39
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu
15 Nisan 2021 12:32		 Bugünden itibarin yoğunlaştırılmış dinamik denetim başlıyor
15 Nisan 2021 11:52
MEB'den önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın
15 Nisan 2021 11:21		 Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı
15 Nisan 2021 10:29
'Kısmi kapanma' nedeniyle bazı illerde eczanelerin çalışma saatleri değişti
15 Nisan 2021 09:52		 Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı
15 Nisan 2021 09:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:42 - Sosyal medyadan helallik istedi, koronaya yenildi13:40 - Anaokulunda 'kötü muamele' davasında 3 yıl sonra mütalaa13:35 - Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı13:31 - Aşı var, aşı olan yok! Bu ilde aşı oranı yüzde 30'lara düştü13:23 - Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası13:20 - SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı: O anlar kamerada
13:15 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - PTT AŞ, 'çalışanların patates ve soğan taşımaya zorlandığı' iddialarını yalanladı13:10 - Sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı13:07 - Koronadan 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi13:03 - Salgın döneminde İstanbul'da hava kirliliğinin arttığı tek ilçe12:54 - İlk çeyrekte yabancıya konut satışı 10 bin adede yaklaştı
12:39 - İçişleri: Kasten öldürme suçunda yüzde 31,5'lik düşüş sağlandı12:32 - Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu12:25 - Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ne durumda?12:25 - Van'da PKK'lı 2 terörist yakalandı12:24 - Türkiye'nin gökyüzü trafiği Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden yönetiliyor
12:14 - NASA yarışmasıyla gelen birincilik Van Gölü'nün tanıtımına katkı sundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Doktorun lüks hayatı ve paylaşımları nafaka artırım talebi getirdi
Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Destek olacağınızdan şüphem yok
İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine
Ali Erbaş: Teravih namazı için yeni karar alabiliriz
MEB'den önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın
Ankara Valiliği tedbirler kapsamında mesai saatlerini belirledi
Bilim Kurulu Üyesi vakalar düşmezse alınacak yeni tedbirleri açıkladı
O yönetmelikle FETÖ'cülere böyle yol verildi: Kimse dokunmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tırnak içinde söylüyorum 2
kameri aylar 2
memurlar net sözlüğün memurlar gibi erken uyuması 2
Careless whisper 1
vakaların artışının sebebi hepimiziz 84 milyon 3
unutulma hakkı 2
ekmekleri tek tek sıkarak seçen insan modeli 5
bamya 2
türk kahvesi 1
hacivat ile karagöz 2
SON İLANLAR
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Şanlıurfa Siverek SYDV personel alacak
İşkur 11 proje destek personeli alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ElemanıAlım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam