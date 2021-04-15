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NASA yarışmasıyla gelen birincilik Van Gölü'nün tanıtımına katkı sundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyle Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez:- "Van Gölü'ne sahip çıkmak, siyaset üstü bir durum oldu. İzmirliyi Vanlıyla, Hakkariliyi Aydınlıyla, Hataylıyı Sinopluyla bir araya getirdi. Van Gölü için herkes kenetlendi"
 15 Nisan 2021 12:14
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NASA yarışmasıyla gelen birincilik Van Gölü'nün tanıtımına katkı sundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci seçilmesi, gölün tanıtımına büyük katkı sundu.

Bölgenin en önemli değerlerinden biri olan, eşsiz koyları, masmavi suları ve bozulmamış doğasıyla insanları cezbeden gölün, uluslararası alanda gündeme gelmesi sevince neden oldu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Van Gölü'nün, yarışma sayesinde tüm dünyada tanındığını belirten Vanlılar, bu tanıtım sayesinde kente daha çok turistin geleceğine inanıyor.

- "Yarışma, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize ciddi bir katkı sunacak"

Vali ve Büyükşehir Belediyle Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışma sayesinde bölgenin dünyada bilinirliğinin daha da arttığını söyledi.

Bu durumun bölge ekonomisine ve turizmine olumlu yansımasını beklediklerini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Fotoğrafı 2016 yılında çeken Astronot Kate Rubins ve fotoğraf yarışmasını düzenleyen Dünya Gözlemevi internet sitesinin Editörü Michael Carlowicz'i Van'a davet ettik. Rubins'e dünyadaki kedi cinsleri içerisinde yüzmeyi seven tek hayvan olan Van kedisini hediye edeceğiz. Ayrıca kentimizin tanıtımına katkı sağladıkları için Rubins ve Carlowicz'i Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak fahri hemşeri olarak ilan ettik. Kentimize geldiklerinde kendilerine beratlarını takdim edeceğiz. Gölün tanıtımından sonra yerli ve yabancı doğasever bölgeyi daha çok ziyaret edecek. Dalış tutkunlarının da ilimize geleceğini umuyoruz. Van Gölü'ne sahip çıkmak, siyaset üstü bir durum oldu. İzmirliyi Vanlıyla, Hakkariliyi Aydınlıyla, Hataylıyı Sinopluyla bir araya getirdi. Van Gölü için herkes kenetlendi. Bu durum bizi mutlu etti. Bizi millet yapan da bu değerlerdir. Bu yarışma, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize ciddi bir katkı sunacak."

Kent sakinlerinden Nursel Gevşek ise NASA'nın düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasını ilgiyle takip ettiğini aktardı.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirten Gevşek, "Van Gölü fotoğrafının birinci olması hepimizi mutlu etti. Van'ın güzelliklerle anılmasını, kalkınmasını istiyoruz. Umarım bu bir adım olur. Tüm dünya, Van Gölü'nün güzelliğini görme imkanı buldu. Van Gölü'nü herkes tanıdı. İlimiz için güzel bir tanıtım oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Anadolu Ajansı
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