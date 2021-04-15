Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 3 dönem halinde olacak.
|15 Nisan 2021 12:32
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