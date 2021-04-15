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İçişleri: Kasten öldürme suçunda yüzde 31,5'lik düşüş sağlandı

İçişleri Bakanlığı, kasten öldürme olaylarında son 15 yılda yüzde 31,5'lik düşüş sağlandığını bildirdi.
 15 Nisan 2021 12:39
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İçişleri: Kasten öldürme suçunda yüzde 31,5'lik düşüş sağlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 2006'da 3 bin 20 kasten öldürme olayı meydana gelirken 2020'de bu rakam 2 bin 75'e düştü.

Kasten öldürme olaylarında 2006'da 100 binde 4,40 kişi yaşamını yitirirken 2020'de bu sayı 100 binde 2,20'ye gerileyerek yarı yarıya azaldı.

Aynı dönemde 468 olan kadın cinayetleri 385'e, 2 bin 522 olan erkek cinayetleri de 1690'a geriledi.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki cinayetler ise 2014'te 307 iken 2020'de 267 oldu.

Böylece, söz konusu zaman dilimlerinde kasten öldürme olaylarında yüzde 31,5, kadın cinayetlerinde yüzde 17,7, erkek cinayetlerinde yüzde 33 ve 6284 sayılı Kanun kapsamındaki cinayetlerde yüzde 13 düşüş gerçekleşti.

Açıklamaya göre, kadın cinayetlerindeki düşüşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının çalışması sonucu hazırlanan eylem planının devreye girmesi, bu eylem planı çerçevesinde alınan yeni tedbirler ve hayata geçirilen uygulamalar etkili oldu.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik "sıfır tolerans" ilkesiyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kuruldu. Haklarında takip kararı bulunan kişiler bu merkezden izleniyor.

- 2 milyon 106 bin 437 kadın KADES'i cep telefonuna indirdi

Kadınların maruz kaldıkları risk ve tehdit anlarında tek dokunuşla ihbarda bulunmalarını sağlayan KADES, her geçen gün daha fazla kadın tarafından kullanılıyor. Uygulama, bugüne kadar 2 milyon 106 bin 437 kadın tarafından cep telefonuna indirildi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu, olaylara daha doğru müdahale edilmesi için güncellendi. Yeni formlar, kişilerin risk düzeyinin belirlenerek en uygun tedbir kararının alınabilmesi amacıyla "çok yüksek risk" kırmızı, "yüksek risk" turuncu, "orta risk" sarı ve "düşük risk" gri şeklinde kategorilere ayrıldı.

Bakanlık bünyesinde 81 ilde kurulan 1086 Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro ve Kısım Amirliklerinde yaklaşık 8 bin personel görev yapıyor.
Anadolu Ajansı
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