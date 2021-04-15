İlk çeyrekte yabancıya konut satışı 10 bin adede yaklaştı

- Bu yılın ocak-mart döneminde yabancıya konut satışında 9 bin 887 adet rakamına ulaşılırken, zorlu salgın şartları ve uluslararası seyahat kısıtlamalarına rağmen tarihin en yüksek ikinci ilk çeyrek rakamı görüldü.

Yabancıya konut satışının iki aylık düşüşten sonra martta tekrar tırmanışa geçtiğini belirten sektör temsilcileri, yaz dönemi ve uçuşların açılmasıyla birlikte rekorların yakalanacağı görüşünde.

Yabancıya konut satışları martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artarak 4 bin 248 oldu. İlk çeyrekteki toplam satış adedi ise 10 bin bandına yaklaşarak 9 bin 887 adede ulaştı.

Ocak-mart döneminde en çok konut satışı yapılan iller arasında 5 bin 24 adetle İstanbul başı çekerken, onu 1.884 adetle Antalya, 642 ile Ankara, 453 ile Mersin, 263 ile Yalova, 205 ile Bursa, 190 ile Samsun, 177 ile İzmir, 160 ile Muğla, 142 ile Sakarya takip etti.

İranlılar bu süreçte 1.599 adet konut alımıyla zirvede yer alırken, onları 1.461 ile Iraklılar, 938 ile Ruslar, 700 ile Afganistan vatandaşları, 354 ile Kazakistan uyruklular, 303 ile Almanlar, 287 ile Yemenliler, 262 ile Filistinliler, 251 ile Azerbaycan Türkleri, 235 ile Çinliler izledi.

- "Ciddi ön talep alıyoruz, yaz aylarında satışlar tırmanışa geçecek"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, geçen yılın ilk çeyreğine göre ocak-mart döneminde yüzde 9,7'lik bir azalış olduğunu belirterek, "Düşüş oranını, bu yılın şartları çerçevesinde değerlendirirsek oldukça normal buluyoruz. Martta geçen yılın aynı ayına göre yaşanan yüzde 40'lık artış, verilerin olumlu bir trendi yakaladığının önemli bir yansıması." dedi.

Yabancılardan ciddi bir ön talep aldıklarını dile getiren Akbal, "Bu talepler bizi oldukça motive ediyor. Türkiye ile ilgilenen ciddi bir yatırımcı profili var, bunları şimdilik beklemeye alıyor ve uçuşların açılmasını bekliyoruz. Yaz döneminde uçuşlar açılmaya başlarsa, biriken talep realize olacak ve satışlar tırmanışa geçecek." diye konuştu.

Akbal, yıllık 50 milyar dolardan fazla rakamla dünyanın en büyük gayrimenkul yatırımcısı olan Çinlilerin Türkiye'den konut talebinin arttığını kaydederek, en çok konut satışı yapılan ülkeler sıralamasında 9. sıraya yükselen Çinlilerin çoğunluğunun Türkiye'yi vatandaşlık için tercih ettiğini bildirdi.

Yabancıya gayrimenkul satışı yapan tüm aracı ve satıcı kurumlara lisans getirilmesiyle ilgili yönetmeliğin düzenlenmesi bir taslak hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduklarını anımsatan Akbal, bu düzenleme sayesinde suiistimallerin ortadan kalkacağını anlattı.

Akbal, gelecek dönemde sanal roadshowlar düzenleyeceklerini belirterek, fiziki ortam izin verdiğinde gerek Hong Kong'da gerekse Çin'de mini fuarlar düzenleme planlarının olduğunu aktardı.

- "Çin'in yanı sıra Hindistan ve Pakistan pazarlarına odaklanacağız"

Faruk Akbal, yaz döneminde uçuşların kademeli olarak açılmaya başlaması halinde yabancıya satışta hareketlilik yaşanacağına işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Uçuşlar açılmaya başladığında Türkiye, turizmde aldığı önlemlerle ziyaretçilerine güven aşılayacak. Turizm ile gayrimenkul sektörleri dolaylı olarak birbirini etkiliyor. Genel olarak ülkemize gelen turistlerin çok büyük bir kısmının sağlık turizmi başta olmak üzere iklimden eğitime kadar pek çok nedenle ülkemizde yaşamak istediğini görüyoruz. Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan yabancıların memnuniyet oranı yüzde 83,2. Bunu yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı sağlayacak, çok yönlü iletişim gerektiren çalışmalara imza atacağız. Türkiye ile ilgili yeterli bilgiye ve istediğimiz algıya sahip olmayan coğrafyalara eğileceğiz. Çin'in yanı sıra Hindistan ve Pakistan gibi pazarlara odaklanacağız."

Akbal, hedeflerinin; "Oluşturulan Home Turkey Home markasıyla uluslararası arenada bilinirliği artıracak, makro bir tanıtım kampanyası yürütmek" olduğunu sözlerine ekledi.

- "Yüzde 40'lık artış Türk ekonomisine olan güvenin göstergesi"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise, yabancıya satışlarda yaşanan yüzde 39,9'luk ciddi yükselişin, salgına rağmen Türkiye ekonomisine olan güvenin bir yansımasını oluşturduğunu söyledi.

Satışlardaki bu hızlı dönüşümde ekonomi ve hukuk reformlarının büyük payı bulunduğunu dile getiren Özyurt, marttaki hareketliliği bir dönüm noktası olarak gördüklerini, özellikle yabancı yatırımcı oranındaki ciddi yükselişin gelecek dönemde görülecek daha büyük oranların habercisi olduğunu anlattı.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, yabancı yatırımcının uluslararası piyasalarda yaşanan olumsuzluklar karşısında yeniden Türk gayrimenkul sektörüne yatırım atağı başlattığını belirterek, "2 aylık gerilemenin ardından yüzde 40'a uzanan bir artışı çok iyi okumak lazım. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye güven mesajı veriyor." dedi.

Sektöre yatırım yapan ülke sayısının da çeşitlendiğini dile getiren Akkuş, ikinci çeyrekte daha yüksek satış rakamları görüleceğini bildirdi.

- "Yaz mevsiminde aylık bazda yeni rekorlar kırılacaktır"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, ocak ve şubattaki düşüşten sonra yakalanan yüksek artış oranının sektörü mutlu ettiğini belirterek, ne olursa olsun yabancının Türkiye'den vazgeçmediğini söyledi.

Özgün, "Tüm zorlu şartlara, kısıtlamalara, uçuşların bulunmamasına rağmen ocak-mart döneminde tüm zamanların en yüksek ikinci rakamını gördük. Bu rakamların yaz aylarıyla birlikte daha da artacağını, turistlerin ve gurbetçilerin gelmesi, aşılamada ilerleme sağlanması ve turizm sezonunun açılmasıyla aylık bazda yeni rekorların kırılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın yabancıya en çok konut satılan ikinci il olmaya devam ettiğini vurgulayan Özgün, yabancıların Antalya'dan vazgeçmediği, kentteki projelere ilgilerinin artarak sürdüğünü sözlerine ekledi.