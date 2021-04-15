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SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı: O anlar kamerada

Bursa'da SMA teşhisi konulan 20 aylık Ali Osman Sari'ye destek olmak için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerine konulan yardım kumbarası çalındı. Hırsızın kumbarayı çaldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedilirken, baba Erhan Sari, "Çocuğumun nefesi o kumbaralara bağlı onu bile rahat bırakmıyorlar" dedi.
 15 Nisan 2021 13:20
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Bursa'da iki yıl önce evlenen Ayşe (27) ve Erhan (38) Sari çiftinin bebekleri Ali Osman'a, 6 aylıkken götürüldüğü hastanede, halk arasında 'gevşek bebek' sendromu olarak da bilinen 'spinal musküler atrofi' (SMA) hastalığı tanısı kondu. Günden güne kasları eriyen minik Ali Osman'ın sağlığına kavuşabilmesi için, yurt dışında 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen 'gen' tedavisinin uygulanması gerekiyor. Ali Osman'ın tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 800 bin euroyu toplayabilmek amacıyla kampanya başlatan aile, şimdiye kadar 1 milyon 80 bin euro topladı.

Ali Osman'ın tedavi kampanyasına destek olmak için Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir iş yerine koyulan kumbara ise iki hafta önce kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Ali Osman'ın babası Erhan Sari ise olaya isyan etti. 10 liraya dahi ihtiyaçları olduğunu belirten Sari, "Çocuğumun nefesi bu kumbaralara bağlı" dedi.

'10 LİRAYA BİLE İHTİYACIMIZ VARKEN ACIMASIZLIKLA KARŞILAŞTIK'

Yaşadıkları olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade eden baba Erhan Sari, şunları söyledi:

"Bütün illere kumbara dağıttık. Bursa'da da 2 kumbaramız çalındı en son Kuşadası'ndaki bir kumbaramız çalındı. 10 liraya bile ihtiyacımız varken böyle bir acımasızlıkla karşı karşıya kaldık. Çocuğumun nefesi o kumbaraya bağlı ama onu bile rahat bırakmıyorlar. Görüntülerle birlikte karakola gidilip şikayetçi olduk. İnşallah ilk fırsatta yakalanacak. Ali Osman'ın kampanyası şu an yüzde 52 civarında, toplamamız gereken para 1 milyon 800 bin euro. Ali Osman Dubai'de tedavi görecek. İnşallah en kısa sürede bitiririz kampanyayı da Ali Osman tedavi olabilir. Bu tedaviyi alabilmemiz için 1, 5 kilomuz kaldı çünkü tedavi için uygulanan 13,5 kilo kriteri var. İnşallah bu kiloya gelmeden kampanyayı tamamlar ve iyileşmek için tedavi sürecine gireriz."
DHA
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