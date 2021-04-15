Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı
|15 Nisan 2021 13:35
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, koronavirüs testi pozitif çıkan F.B, buna rağmen Adana'ya gitmek için Muğla'nın Bodrum ilçesinden Kahramanmaraş'a giden yolcu otobüsüne bindi.
Karaman-Konya kara yolunda denetleme yapan polis ekipleri otobüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik ve HES kodu sorgusunu yapan ekipler, F.B'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine uygulama noktasına sevk edilen filyasyon ekipleri, polis eşliğinde yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurdu'na yönlendirdi.
Otobüste bulunan 48 kişi yurtta karantinaya alındı.
Otobüsün ikinci kaptanı Recep B, gazetecilere, Bodrum'dan Kahramanmaraş'a gittiklerini belirterek, "Uygulama noktasında otobüs durduruldu ve kontroller yapıldı. Bir yolcunun kimlik kontrolünde pozitif olduğu ortaya çıktı. Daha sonra otobüsü yurda getirdik." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|PTT AŞ, 'çalışanların patates ve soğan taşımaya zorlandığı' iddialarını yalanladı
15 Nisan 2021 13:12
|Sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı
15 Nisan 2021 13:10
|İçişleri: Kasten öldürme suçunda yüzde 31,5'lik düşüş sağlandı
15 Nisan 2021 12:39
|Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu
15 Nisan 2021 12:32
|Ankara Valiliği tedbirler kapsamında mesai saatlerini belirledi
15 Nisan 2021 12:10
|Bugünden itibarin yoğunlaştırılmış dinamik denetim başlıyor
15 Nisan 2021 11:52
|MEB'den önemli uyarı: Bu linke sakın tıklamayın
15 Nisan 2021 11:21
|Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı
15 Nisan 2021 10:29
|'Kısmi kapanma' nedeniyle bazı illerde eczanelerin çalışma saatleri değişti
15 Nisan 2021 09:52
|Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı
15 Nisan 2021 09:41