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Anaokulunda 'kötü muamele' davasında 3 yıl sonra mütalaa

Tuzla'da özel bir anaokulunda 2018 yılında öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü gerekçesiyle okul sahibinin "kötü muamele" suçundan yargılandığı davada 3 yıl sonra mütalaa açıklandı. Savcı sanığın, 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
 15 Nisan 2021 13:40
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Anaokulunda 'kötü muamele' davasında 3 yıl sonra mütalaa

Tuzla'da özel bir anaokulunda 2018 yılı içerisinde öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü gerekçesiyle hakkında "kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapsi istenen öğretmen ve okul sahibi Güler Mert'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık ve müştekiler katılmazken, müşteki avukatları salonda hazır bulundu.

"Her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılsın"

Duruşmada söz alan katılan avukatı Sevil Hartavi, "Çocuklara eğitim verilirken şiddet gördükleri açıktır. Biz sanığın eyleminin kötü muameleden daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çocukların yaşlarına göre davranış bozuklukları vardır. Her bir çocuğun ayrı ayrı mağduriyetleri vardır. Dosya trajik bir dosyadır. Bir an önce adaletin tecelli etmesini ve sanığın her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Diğer müşteki avukatları da, "Dosyanın karara bağlanmasını istiyoruz. Davanın hem kamu vicdanı için hem aileler için bitirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Savcıdan 1 yıl 9 ay hapis talebi

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Güler Mert'in 'zincirleme biçimde kötü muamele' suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 2 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatlara esas hakkındaki beyanlarını sunmaları için süre vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zeynep Atasever'in 4 yaşındaki oğlunun, okulun sahibi ve öğretmeni Güler Mert'in kendilerine kötü davrandığını, sürekli bağırıp saçını çektiğini söylemesi üzerine anaokulunda işe başladığı anlatılmıştı. Atasever'in Güler Mert'in çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu, yarı çıplak vaziyette hep birlikte tuvalete soktuğunu kayıt altına aldığı, 2018 yılı Şubat ayında olayın ortaya çıktığı ve ardından okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğu belirtilmişti. Video kayıtlarında Güler Mert'in sınıfta ders sırasında öğrencilere karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek alt tarafları çıplak vaziyette tuvaletin önünde sırada beklettiğinin tespit edildiği kaydedilmişti. Güler Mert'in 30 çocuğa yönelik "kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
İhlas Haber Ajansı
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