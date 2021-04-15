Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı.
|15 Nisan 2021 15:19
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Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Akbulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek üzere Devlet Mezarlığı'na getirildi.
Buradaki törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Akbulut'un ailesi ve yakınları katıldı.
Şentop, Oktay ve Soylu, dualar eşliğinde toprağa verilen Yıldırım Akbulut'un kabrine toprak attı. Definin ardından, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.
Törende, Akbulut'un ailesi taziyeleri kabul etti.
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