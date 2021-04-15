CHP'li Bülent Tezcan'ı silahla yaralayan sanığa hapis cezası verildi

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Alparslan Sargın, F.Y, İ.T. ve taraf avukatları katıldı. Bülent Tezcan ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirterek beraatlerini istedi.

Yargılama sonunda hakim, sanıklardan Alparslan Sargın'a, "silahla yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 15 gün hapis ve 9 bin lira ceza verdi.

Sanıklardan F.T'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 3 ay 22 gün, İ.T'ye "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay hapis cezası verildi. F.T. ve İ.T'ye verilen hapis cezaları paraya çevrildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Tezcan'ın avukatı Celal Çelik, mahkemeye eylemin adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğini birkaç kez söylediklerini fakat olayın silahla yaralama olarak değerlendirildiğini belirterek verilen cezanın yeterli olmadığını savundu.

Açıklama esnasında CHP milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Murat Bakan, Mahir Polat, Burak Erbay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin de yer aldı.

- Olay

O dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan Bülent Tezcan'ın, Aydın'daki restoranda 29 Ekim 2016'da parti üyeleriyle yemekte bir araya geldiği sırada silahla yaralanmıştı. Zanlı Alparslan Sargın, Kuşadası ilçesinde yakalanmıştı. Zanlının arkadaşı F.Y. teslim olmuş, soruşturma kapsamında İ.T. de gözaltına alınmıştı. Alparslan Sargın, 2 Kasım'da tutuklanmış, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı. Alparslan Sargın, 12 Mayıs 2017'de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Alparslan Sargın hakkında "silahla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama ve zincirleme tehdit" suçundan 5 ila 15 yıl hapis cezası istenmişti.

Soruşturma kapsamında F.Y. hakkında "suç delillerini gizleme ve yok etme", İ.T. hakkında da "suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezaları talep edilmişti.