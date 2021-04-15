Vali uyardı: Yüksek vaka oranlarının olumsuz sonuçları olacak

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yüksek Kovid-19 vakalarının yüksek hastaneye yatış anlamına geldiğini belirterek, "Yüksek hastaneye yatış oranları da yüksek seviyede yoğun bakım oranı, yüksek seviyede entübe, ölüm oranları demek." dedi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, son açıklanan vaka sayılarının Kastamonu için iç açıcı olmadığını söyledi.

Kastamonu'nun Türkiye'de en fazla vakaların yaşandığı 5'inci il seviyesine geldiğine işaret eden Çakır, "Bununla alakalı vatandaşlarımızı sürekli ikaz ediyorduk. Bizler hareketliliğimizi azaltmazsak, vatandaşlarımızın desteğini üst seviyede almazsak sadece kolluk kuvvetlerimizin marifetiyle, denetim faaliyetleriyle bunu engelleyemeyiz. İlimizde mutant virüs oranı oldukça yüksek seviyelerde olduğunu dikkate alırsak maalesef bununla alakalı yayılım hızı çok yüksek." diye konuştu

Son kısıtlamaların beklenen kararlar olduğunu aktaran Çakır, şunları dile getirdi:

"Bu kararlar malumunuz toplum sağlığı için zaten özellikle bizim gibi yüksek vaka oranlarına sahip iller tarafından beklenen kararlardı. Bu kararlar ve ramazan ayında insanlarımızın vereceği destekle ilimizde biraz rahatlama olacak. Vatandaşlarımız, süreç uzadıkça ilgi ve alakalarında birtakım değişiklikler oluyor, bizler bunun farkındayız. Şu anda yüksek vaka oranları, yüksek hastaneye yatışlar demek. Yüksek hastaneye yatış oranları da yüksek seviyede yoğun bakım oranı, yüksek seviyede entübe, ölüm oranları demek. Onun için mevcut yasaklara uyarak ramazan ayında vatandaşlarımız evlerinde otursunlar, evlerinde ibadetlerini yapsınlar."

Zorunlu olmadıkça kimsenin evinden dışarı çıkmamasını isteyen Çakır, "Ramazan günü zaten sokakta gezen insanlarımızın yüzde 50-60'ı biraz amaçsızca geziyorlar. Bizler, işine gelen, iş yerlerini açan insanlarımıza, ya da zaruri olarak ihtiyaçlarını almış vatandaşlarımıza bir şey demiyoruz. Bizler bunları akşama kadar sokaklarla amaçsızca dolaşan vatandaşlarımıza diyoruz. O yüzden ramazanda biraz kendimizi eve kapatalım. Ramazan ayının şartları ile birlikte mevcut kısıtlamalarla birlikte inşallah daha iyi rakamlarda buluşacağız." dedi.

- "Hafta sonuna kadar vaka artışını durduramazsak zorluk yaşayabiliriz"

Vaka artışlarını aşağıya çekmek gerektiğini vurgulayan Çakır, "Vakalarımız artıyor ama yoğun bakıma düşme oranımız, mevcut vaka sayısına bakıldığında bir önceki pike göre daha düşük. Ama bunda da vaka sayılarımız yüksek. Vaka sayılarımız açıkçası bizleri bu haftaya kadar korkutmuyordu. Yine bir artış vardı ama biz, onun ramazan ayı ile birlikte inişe geçeceğini düşünüyorduk. Özellikle bu hafta sonu vakalarımızda artış yaşandı. Özellikle pazartesi ve salı günü ciddi bir artış meydana geldi. Bu hafta sonuna kadar vaka artışını durduramazsak zorluk yaşayabiliriz ama bununla alakalı bazı planlarımızı da hazırladık. Vatandaşlarımızı inşallah mağdur etmeyeceğiz." sözlerine yer verdi.