Nihat Hatipoğlu'ndan, 'Kripto parayla hacca gidilir mi?' sorusuna yanıt

Selçuk Büyük, Nihat Hatipoğlu'na kripto parayla hacca gidilip gidilmeyeceğini sordu. Büyük'e, "Uzak durmanızdan yanayım ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt veren Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden caizdir diyemiyorum. Borsada bir değer var, görüyorsunuz ele dokunur, fabrika var. Borsada bir sakınca yok, ama kripto para, bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. Haram konusunda da bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta, mal var ortada , her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Uzak durmanızdan yanayım ama haramdır da demiyorum."