MEB'e, KDK tavsiye kararlarına uyduğu için plaket verildi
|15 Nisan 2021 14:12
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Karma Alt Komisyonu 3. Toplantısı Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL Komisyon Başkanlığında 14 Nisan 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.
Komisyon gündeminde yer alan "Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği Tavsiye Kararlarına Uyum Oranı Yüksek Olan Kurum Temsilcilerinin Dinlenmesi" maddesi hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan çalışmalara ait detaylı açıklamalar Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ÇOLAK tarafından yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda; gıda işletmelerinde satışa sunulan ambalajlı ürünlerde gıda logosu kullanımı, engelli çocuk aile yardım talebi ve otizmli çocukların taşıma yoluyla eğitime erişimi kapsamında okul değişikliği konularında TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurularda dostane çözüm yoluyla iş birliği yapılması suretiyle çözüme kavuşturulduğundan, tavsiye kararlarına uyum oranı yüksek kamu yöneticisi olarak Genel Müdür İsmail Çolak'a Plaket takdimi yapıldı.
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