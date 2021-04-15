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Doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısında yaralandı
Ordu'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.
|15 Nisan 2021 14:33
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İddiaya göre, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ünye Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisine yatırılan S.T'nin tedavisine normal serviste devam edildi.
Normal servise alındıktan bir gün sonra rahatsızlanan S.T, yeniden yoğun bakıma alındı.
Hastanın oğlu İ.T, annesiyle ilgilenmediği iddiasıyla nöbetçi doktor olan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Çetin Karadağ'ı poliklinikte darbetti.
Hastane polisi ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen İ.T, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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