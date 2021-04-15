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FETÖ'den yargılanan eski Tuğgeneral Gülmez, beraat etti

Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez, beraat etti
 15 Nisan 2021 14:51
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FETÖ'den yargılanan eski Tuğgeneral Gülmez, beraat etti

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Gülmez'in avukatı katıldı.

İddia makamı esasa ilişkin mütalaasında, HTS kayıtlarında suç unsuru taşıyan herhangi bir hususun ortaya çıkmaması ve suç unsuru olacak başka bir delil bulunmaması nedeniyle sanığın beraatını talep etti.

Gülmez'in avukatı da daha önceki savunmalarında sundukları gerekçelerin gerçekliğinin iddia makamı ve mahkeme tarafından da tespit edilmiş olduğunu, bu nedenle müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanık Gülmez hakkında beraat kararı verdi.
Anadolu Ajansı
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