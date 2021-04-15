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Ramazan davulcuları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Ramazan davulcularının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı bildirildi.
 15 Nisan 2021 14:57
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Ramazan davulcuları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için davul çalacak kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamında yer alacak.

Ramazan davulcuları, iş güzergahlarıyla sınırlı olmak kaydıyla istisna kapsamında olduklarına dair belge bulunduracak.
Anadolu Ajansı
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