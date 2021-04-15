Taksi şoförü, takip ettiği genç kadına aracıyla çarptı
Mersin'de taksi şoförünün, takip ettiği genç kadını aracıyla çarpıp yere düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
|15 Nisan 2021 14:58
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Olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi'nde meydana geldi. Elinde çanta, yolda yürüyen genç kadının yanına bir taksi yanaştı.
Durumdan rahatsız olan kadın, bir süre yanında ilerleyen taksinin şoförüne bir şeyler söyledi
Kısa süre sonra taksi şoförü, aracını kadının üzerine sürdü. Genç kadın çığlıklar atarken, şoför aşağı indi. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından kadın, bağırarak bölgeden uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir evde oturan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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