Bir belediye daha, vergi vermemek için, itfaiye öncü aracı aldı
Rize Çayeli Belediyesinden sonra Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi de, vergiden muafiyet imkanı olan, itfaiye öncü aracı aldı
|15 Nisan 2021 15:00
|+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar'da Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt 2021 model makam aracı aldı.
Alınan makam aracı "itfaiye öncü aracı" adı altında alındığı için 900 bin TL yerine 285 bin TL'ye alındı.
Daha önce Rize Çayeli belediyesi de "itfaiye öncü aracı" adı altında makam aracı almıştıBelediye 750 bin TL'lik aracı bu yöntemle 280 bin TL'ye aldı
14 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Güney Kore Malatya'nın kuru kayısısına talip
15 Nisan 2021 15:11
|Vakaların yüzde 50'sini ev kadınlarının oluşturduğu ilde Valilikten çağrı
15 Nisan 2021 14:18
|Vali uyardı: Yüksek vaka oranlarının olumsuz sonuçları olacak
15 Nisan 2021 13:54
|Aşı var, aşı olan yok! Bu ilde aşı oranı yüzde 30'lara düştü
15 Nisan 2021 13:31
|Koronadan 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
15 Nisan 2021 13:07
|Salgın döneminde İstanbul'da hava kirliliğinin arttığı tek ilçe
15 Nisan 2021 13:03
|Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri turizme hizmet edecek
14 Nisan 2021 23:12
|Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı
14 Nisan 2021 22:13
|İstanbul'da kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu
14 Nisan 2021 18:58
|Bu ilde ramazan ayı boyunca ve bayramda su ücretsiz olacak
14 Nisan 2021 18:49