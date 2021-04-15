PTT'den idari izin genelgesi
PTT yayımladığı genelge ile kurumdaki idari izin uygulamasının nasıl olacağını açıkladı
|15 Nisan 2021 15:09
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