Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tarlada çalışırken eşini öldürüp, intihara kalkıştı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Mehmet Örenç (51), tarlada çalışırken eşi Selma Örenç'i (51) tüfekle vurarak öldürüp intihara kalkıştı. Başından ağır yaralanan Örenç, hastanede tedaviye alındı.
|15 Nisan 2021 15:16
|+Aa- Yazdır
Olay, sabah saatlerinde Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Örenç, birlikte tarlada çalıştığı eşi Selma Örenç'e tüfekle ateş etti.
Önenç, ardından silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibi, Selma Örenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Örenç ise Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Örenç, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısında yaralandı
15 Nisan 2021 14:33
|SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı: O anlar kamerada
15 Nisan 2021 13:20
|İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler
15 Nisan 2021 09:51
|Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi
15 Nisan 2021 09:31
|Katil kocanın şeytani planı
15 Nisan 2021 08:54
|Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı 'Unuttum' dedi
15 Nisan 2021 08:47
|Türk kaptan gemi ambarında öldü
15 Nisan 2021 08:35
|Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
14 Nisan 2021 20:06
|20 yıl önce katledilen er davasında avukattan 'ilişki' iddiası
14 Nisan 2021 18:43
|Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı: 5 gözaltı
14 Nisan 2021 16:56