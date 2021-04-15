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Türkiye'nin en lüks kiralık villalarında tatil fırsatı

Türkiye'nin en lüks kiralık villalarında tatil fırsatı
 15 Nisan 2021 15:33
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Türkiye'nin en lüks kiralık villalarında tatil fırsatı

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Yoğun ve stresli bir dönem sonrası, kendinize ve ailenize verebileceğiniz en güzel hediyelerden birisi de Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinin yer aldığı sahillerinde bulunan kiralık villa seçeneklerinden faydalanmak olacaktır. Özellikle, gerek hijyen açısından gerek mahremiyet açısından müstakil bir ortamda tatil yapmayı tercih edenler için, villa kiralayarak tatil yapmak son derece avantajlıdır. Tatilvillam, sunduğu kiralık yazlık villa ve villa kiralama hizmeti alternatifleri ile bu doğrultuda size birbirinden güzel seçenekler sunar. Tatilvillam olanakları ile Antalya, Muğla, Kalkan, Fethiye, Kaş, Patara, Göcek, Bodrum, Marmaris ve Dalyan gibi Türkiye'nin gözde kıyılarında unutulmaz bir tatil yapma fırsatına erişebilirsiniz.

Kiralık Villa Seçenekleri

2006 yılından beri villa kiralama alanında çalışan Tatilvillam, edindiği tecrübe ile farklı amaçlara hedefli villalar kiralamaktadır. Tatil planları yapanlara, klasik kiralık villaların yanı sıra balayı villaları, lüks villalar, kapalı havuzlu villlalar, deniz manzaralı villalar, evcil hayvan kabul eden, şehir içinde bulunan, havuz ısıtmalı, geniş aileler için, çocuk havuzlu ve muhafazakar villalar da sunar.

Havuzlu, müstakil, sessiz huzur dolu seçkin balayı vilları ile eşinizle birlikte unutulmaz bir tatil fırsatı yakalayabilirsiniz. Evcil hayvanı olanların temel sorunlarından biri de can dostlarını geride bırakmak istememeleridir. Bu amaçla Tatilvillam evcil hayvan kabul eden villalarıyla dikkat çeker. Böylece kediniz ya da köpeğinizle harika bir tatil geçirebilirsiniz. Kalabalık aileler ve sevdikleriyle birlikte tatil yapmak isteyen bireyler, geniş aileler için özel tasarlanan villalarda keyifli günler geçirebilir. Tatil sürecinde merkeze yakın olmak isteyenler şehir içinde bulunan villa alternatiflerini değerlendirebilirler.

Her mevsim tatili sevenler ısıtmalı ve kapalı havuzlarla dört mevsim havuz keyfinden faydalanabilirler. Deniz kenarına özlem duyanlar, deniz manzaralı villa seçenekleri içinden kendilerine uygun olanı seçebilirler. Böylece hem denize olan hasretleri son bulur hem de denizde yüzmek için kısa mesafe kat edilir. Çocuklu aileler, çocuk havuzlu villalar ile yüzerken çocukları için endişelenme sıkıntısını yaşamazlar. Lüks eşyalarla döşeli olan lüks villa seçenekleri ise konfor içinde unutulmaz bir tatil yapmanıza olanak tanır.

Tatili daha mahrem bir ortamda geçirmek isteyenler, muhafazakar villa çeşitlerine bakabilir. Sessiz, yüksek duvarlı ve özel bir tatile izin veren bu villalar, muhafazakar bir tatil için ideal ortamı sağlar. Antalya, Fethiye, Muğla, Kuşadası ve İslamlar köyü, farklı kıyılarda muhafazakar villa seçenekleri sunar. Ekonomik alternatifler ile uygun fırsatlar da sunan Tatilvillam, güvenilir villa kiralama için ideal bir adrestir. Jakuzili, korunaklı, havuzlu, denize ve şehir merkezine yakın villa seçenekleri ile kendinize ve sevdiklerinize unutulmaz anılarla dolu bir tatil hediye edebilirsiniz. Tatilde tüm stresinizden uzaklaşmak ve yeni bir döneme hazırlanmak için size göre bir alternatifi bulabilirsiniz. Havuz başında gün batımını izlerken, çayınızı, kahvenizi içmek ve günü ölümsüzleştirmek sizin elinizde. Tatilinizi planlarken bu tatilden ne beklediğiniz düşünmeniz, bölge ve villa seçimini ona göre yapmanız sizi daha fazla memnun edecektir.

Kiralık Villa Bölgeleri

Antalya

Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini barındıran Antalya, çok sayıda turistik ilçeyi de bünyesinde tutar. Kaş, Kalkan, Kemer, Alanya, Belek ve Side gibi birçok sahil kasabası bu bölgededir. Antalya'da bir yandan şehir içinde olmanın avantajını yaşarken bir yandan da Kaleiçi, Yanartaş, Alara Han Kalesi, Theimussa (Kale İskelesi), Aziz Nikolas (Noel Baba) Müzesi, Aya Yorgi Kilisesi ve Noel Baba kilisesini görebilirsiniz. Çok sayıda plaj içeren bölgede antik kentler de yoğundur: Olympos Antik Kenti, Side Antik Kenti, Patara Antik Kenti, Xanthos Antik Kenti, Magydos Antik Kenti, Termessos Antik Kenti, Aspendos Antik Kenti, Perge Antik Kenti, Sillyon Antik Kenti ve Myra Antik Kenti bunlar arasında yer alır. Özellikle araç ile geldiyseniz, Tatilvillam Antalya kiralık villa alternatiflerinden birinde kalarak, Antalya ve civarını kolayca gezebilir ve unutulmaz bir tatil tecrübesi yaşayabilirsiniz.

Kaş

Kaş, Antalya merkeze 187 km mesafede bulunan ve yerli - yabancı turistler tarafından oldukça tercih edilen bir bölgedir. Mavi ve yeşilin tonlarını bir arada sunan denizi ile farklı koy ve plajların keyfini çıkarabilirsiniz. Yarım saat mesafede bulunan Kalkan'ı ve Kalkan'a 10 dakika mesafede bulunan İslamları da ziyaret edebilirsiniz. Dalmayı seviyorsanız, Kaş bunun için ideal bir bölgedir. Caretta Caretta'larla ve balıklarla nefis bir dalgıçlık tecrübesi edinebilirsiniz. Kekova'da Simena Antik Kenti üzerinde kürek çekebilirsiniz. Saklıkent Kanyonu'nu gezebilir, Antiphellos Antik Tiyatrosu, Patara Antik Kenti ve Xanthos Antik Kenti gibi antik şehirleri gezebilirsiniz. Tarihi Likya yoluna çıkabilirsiniz. Feribotla gidilebilen Yunanistan'ın Meis adası da bir diğer güzergahtır. Tatilvillam Kaş kiralık villa seçenekleri ile hem gezebilir hem de nefis bir ortamda dinlenebilirsiniz.

Kalkan

Antalyaya 210 km, Kaş'a 27 km mesafede bulunan Kalkan, Fethiye ve Antalya arasında yer alır. Birbirinden güzel plaj ve koylar dışında antik kentler, Kalkan mağaraları, Demre, Saklıkent milli parkı, Deliklikemer, Bezirgan yaylası da bölgede bulunur. Ayrıca Kaş üzerinden Üçağız, Kekova, Kaleköy ve Simena ziyaret edilebilir. Tatilvillam Kalkan kiralık villa seçenekleri ile romantik ve unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz.

Patara

Patara antik kenti, Likya döneminden kalma antik limanlardan birisidir. Patara Fethiye arası, yaklaşık 75 km'dir. Antik kent kalıntılarına ev sahipliği yapan Patara, ayrıca Caretta Caretta kaplumbağalarının da üreme alanıdır. 20 km uzunluğundaki plajı ile göz doldurur. Tekne turları ve Patara Yolu, Saklıkent rotalarında yapacağınız yürüyüşlerle doğa içinde eşsiz bir tatil olanağı yakalayabilirsiniz. Tatilvillam Patara kiralık villa seçenekleri, huzuru arayanlar için doğru adrestir.

Muğla

Muğla, koylar, kamp alanları, plajlar ve antik kentleri ile gözde bir turizm şehridir. Başlıca turistik sahilleri arasında: Fethiye, Ölüdeniz, Bodrum, Göcek, Köyceğiz, Dalaman ve Dalyan gelir. Eşsiz bir doğası olan Muğla'da ve ilçelerinde gezilecek çok yer bulunur. Bodrum'daki Zeki Müren müzesi, Fethiye'de bulunan Kelebekler vadisi, Likya yolu, Marmaris'e yakın olan Sedir adası, Datça'daki Can Yücel'in evi, Köyceğiz'deki toparlar şelalesi, Marmaris'teki Marmaris kalesi ve çok sayıdaki antik kent bunların başında gelir. Araçla geldiyseniz, Tatilvillam Muğla alternatifleri içinden tutacağınız villadan günü birlik turlarla bölgeyi rahatça gezebilirsiniz.

Fethiye

Bodrum'dan sonra Muğla'nın ikinci büyük ilçesi olan Fethiye'de başta Ölüdeniz olmak üzere birbirinden güzel plajlar sizi bekliyor. 45 km uzakta Saklıkent Kanyonu Milli Parkı, Yeşilvadi Doğa Parkı ve Ömer Eşen Tabiat Parkı, tabiat içinde vakit geçirmeyi sevenlere hitap ediyor. Birbirinden güzel koyları; Kelebekler vadisi, Kabak koyu, Katrancı koyu, Günlüklü Koyu, Turunç Pınarı Koyu, Darboğaz ve Büyük boncuklu koyları deniz keyfi yapmayı sevenlerin gözdeleri arasında bulunuyor. Şövalye adası, On iki adalar ve Gemiler adası daha sessiz bir tatil isteyenler için ideal teşkil ediyor. Fethiye yakınındaki birçok turistik yere de buradan rahatça ulaşılabiliyor: Dalaman, Babadağ, Ortaca, Dalyan ve Göcek Turistik açıdan da önde geliyor.

Göcek

Fethiye'ye bağlı, küçük ama oldukça etkileyici bir yerleşim birimi olan doğa harikası Göcek ile birbirinden güzel koy, ada ve plajları gezebilirsiniz. Doğa içinde bir deniz tatili için ideal bir seçim olacaktır.

Bodrum

Dünyaca ünlü bir tatil beldesi olan Bodrumda nefis sahiller, koylar ve adalar dışında Bodrum kalesi, Sualtı müzesi, Halikarnas mozolesi gezilebilir. Nefis dalış noktaları ile de tercih sebebidir. Eşsiz bir deniz tatili için doğru adres olacaktır.

Marmaris

Birbirinden güzel koylar ve plajlar içeren küçük yerleşim birimi, dinlenmek için ideal bir seçimdir. Marmaris Kalesi ve Müzesi görülmeğe değer mekanlar arasında yer alır. Marmaris Tatilvillam kiralık villa seçenekleri ile huzur dolu bir tatil olanağı yakalayabilirsiniz.

Dalyan

Muğla'nın ilçesi olan Dalyan, antik kentler, plajlar ve koylar açısından harika bir tatil sunar. Burası aynı zamanda ender bulabileceğiniz bir Caretta Caretta hastanesi de içerir.

Tatilvillam kiralık villa hizmetleri ile güvenli ve tercihlerinize uygun bir tatili, keyifli anılarla süsleyebilirsiniz.

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