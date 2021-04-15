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Rifat Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneği yeniden başlatılsın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.
 15 Nisan 2021 15:39
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Rifat Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneği yeniden başlatılsın

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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