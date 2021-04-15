Türkiye Çevre Ajansının teşkilat yapısı belirlendi
|15 Nisan 2021 15:40
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle TÜÇA'nın görev ve yetkileri, teşkilat yapısı, istihdam edilecek personelin nitelikleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.
Buna göre, Ajansın karar organı olan yönetim kurulu üyeleri 7 kişiden oluşacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilecek.
Eski üyeler tekrar görevlendirilebilecek. Görev süresi sona erenler, yeni üye vazifesine başlayıncaya kadar görevini sürdürecek. Görevlendirme şartlarını taşımadığı veya sonradan kaybettiği tespit edilen üyeler Bakan tarafından görevden alınabilecek.
Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekili, danışma kurulu, ajans başkanı ve iki başkan yardımcısı ile hizmet birimlerinin de görev ve yetkileri yönetmelikle belirlendi.
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