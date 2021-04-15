Fenerbahçe Opet, maça çıkamayacağını açıkladı
|15 Nisan 2021 15:46
|+Aa- Yazdır
"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan PCR testleri sonucunda; sporcularımızdan 8 ve teknik ekibimizden 4 kişide pozitif sonuca ulaşıldığını, karantina ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.
Bu süreçte Sultanlar Ligi play-off serisinde 13 Nisan 2021 Salı günü Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile Vakıfbank arasında oynanan ikinci maçına toplamda 5 sporcumuzdan eksik çıkmış, tedbir amaçlı yapılan testlerin sonucunda ise bugün itibarıyla bu rakam sporcu ve teknik ekibimizin de katılımlarıyla toplamda 12'ye ulaşmıştır.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun play-off mücadelelerinde maç tehiri yapılmaması kararına istinaden; 16 Nisan 2021 Cuma günü oynanacak play-off serisi 3.maçında oynayabilecek yeterli sayıda sporcumuz olmadığı için Yönetim Kurulumuzun kararıyla takımımızın maça çıkamayacağını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Bu karar; tüm dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz salgın sürecinde, sezon boyunca karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen son ana dek mücadeleden vazgeçmeyen Takımımız adına, Türkiye Kupası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi yarı final haftasındaki kritik süreçte başlayıp son olarak Play-off serisi döneminde artan covid vakaları dolayısıyla kaçınılmaz olmuştur.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 2019-2020 sezonu sona erdirilirken dile getirdiğimiz gibi bir kez daha "İnsan sağlığı şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir!" diyor, elimizde olmayan şartlardan dolayı aldığımız sahaya çıkmama kararını, tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cenk Tosun'dan dedesine: Bizi çimde değil taşta oynattılar!
15 Nisan 2021 09:30
|Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
14 Nisan 2021 17:31
|Testi pozitif çıkan 8 milli boksör Dünya Şampiyonası'na katılamadı
14 Nisan 2021 13:09
|Futbolcular oruçlarını sahada açtı
13 Nisan 2021 22:28
|Futbolda yeni dönem: Yarı Otomatik Ofsayt!
13 Nisan 2021 07:44
|Fenerbahçe'den iç sahada üst üste 2 galibiyet
12 Nisan 2021 21:11
|Kuzenine özendi, Türkiye şampiyonu oldu
11 Nisan 2021 16:05
|56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Konya'da start aldı
11 Nisan 2021 15:45
|Şehit Fethi Sekin'in oğlu U16 Milli Takımı'na çağırıldı
11 Nisan 2021 13:45
|56. Türkiye Bisiklet Turu yarın yeni etabıyla başlayacak
10 Nisan 2021 17:56