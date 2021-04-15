Asker çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hava Kuvvetleri astsubayı Mikail Yıldırım ile jandarma astsubay Ebru İspir, nikahlarında üniforma giydi.
|15 Nisan 2021 15:48
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Astsubay Yıldırım, nişanlısı ve meslektaşı İspir ile evlenmek için Kadirli Belediyesine başvurdu.
Çift, gelinlik ve damatlık yerine askeri tören üniformalarıyla oturdukları nikah masasında "evet" dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilen nikahta memur Osman Yalım, evlilik cüzdanını geline verdi.
Damat Yıldırım, tören sonrasında AA muhabirine, nikahlarına askeri üniformayla katıldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Normalde gelin ve damat, gelinlik ve damatlık giyerek nikah kıyar. Biz meslek aşkımız ve mesleğimize sevdamızdan askeri üniformayla nikah kıymaya karar verdik." dedi.
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