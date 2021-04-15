'Siz parktan, hanım evden kovuyor, uzayda mı oturacağız'
Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta şerit çekilerek kapatılan alanda oturan kişi, kendisini uyaran polise isyan etti: "Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Orda oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız."
|15 Nisan 2021 16:05
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Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulundu.
Hürriyet Parkı'nda şerit çekilerek önlem alınan alanda oturan kişiler polis tarafından uyarıldı.
Bu sırada bir kişi kendisini uyaran polise, "Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana 'daha temizliğim bitmedi erken niye geldin' diyecek. Orda oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız" diye yanıt verdi. Polis memuru ise "Sizin sağlığınız bizim için önemli. Ciddi bir hastalık var. Bunu kurallara uyarak hepimiz çözeceğiz" dedi.
Polis ve vatandaş arasındaki diyalog çevredekileri güldürdü.
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