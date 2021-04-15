Milli Piyade Tüfeği MPT-76 artık daha hafif

42 NATO testini başarıyla geçti. Sınıfında dünyanın en iyisi oldu. Şimdi 500 gram daha hafifletildi.

Milli Piyade tüfeği MPT-76-MH, buna rağmen özelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

TRT Haber ekibi Makine Kimya Endüstrisinde üretilen milli piyade tüfeğinin tüm detaylarını sizler için araştırdı.

Mehmetçik'in yükü hafifleyecek

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda tanıdığımız MPT-76 artık daha hafif. Sıcak soğuk demeden üstün performansla atış yapan milli piyade tüfeği test aşamalarını başarıyla tamamladı.

Bundan sonra zorlu bölgelerde Mehmetçik'in en büyük yardımcısı olacak.

MPT-76 tüm testlerde başarılı oldu

Makine Kimya Endüstrisinde geliştirilen silahın üretim aşaması titizlikle yapılıyor. Milli Piyade tüfeğinin her bir parçası onlarca testten geçiyor.

Makina Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere, MPT-76 'nın ağırlığını son yapılan iyileştirmelerle 3.750 grama kadar düşürdüklerini belirterek, "Böylelikle her koşulda hareket kabiliyeti kullanıcılar için sağlanmış bulunmakta. Artı 71 dereceden eksi 40 dereceye kadar sıcaklık testi ve dinamik ve statik kum testlerini gerçekleştirdik. Çamur testi, tuz sisi testi, hızlandırılmış yağmur testi gibi bütün testleri ürünümüz başarıyla geçmiş bulunmaktadır" dedi.

Türk mühendisleri ve işçiler ordudaki ekipmanın daha etkin kullanılması için çalışıyor.

MPT-76 dakikada 650 atım yapıyor.

600 metre etkili menzili ile sınıfının en iyisi.