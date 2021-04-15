En çok vaka görülen üçüncü ilde yeni tedbir kararı
|15 Nisan 2021 16:07
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Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi.
Bu sonuçlara göre Çanakkale haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı.
Çanakkale'de vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 21 kat artmış oldu.
SAHİL BANDI VE BAZI PARKLAR KAPATILDI
Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek corona virüs tedbirleri aldı.
Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile Güzelyalı ve Dardanos sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı.
Kapılara bilgilendirici afiş asıldı. Kordon boyuna da polis bariyerleri dizilerek vatandaşların girişi önlendi.
Polis ekipleri, yasaktan haberi olmayıp kordon boyunda yürüyen vatandaşları da bilgilendirdi.
Kapatılan alanlar arasında vatandaşların yoğun olarak bulundukları Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı, İskele Meydanı, kordon boyu ve yeni kordon bulunuyor.
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